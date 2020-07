'Gladiatoren' vechten voor gladiolenkweker Johan tijdens alternatieve Vierdaagse

Normaal gesproken zouden duizenden wandelaars dinsdag aan de start hebben gestaan van de Nijmeegse Vierdaagse. Maar vanwege de coronacrisis gaat het evenement dit jaar niet door. Om toch een beetje het ‘Vierdaagsegevoel’ te krijgen zijn daarom een aantal alternatieve acties op touw gezet.

Zo heeft boeren- en tuindersorganisatie ZLTO een actie opgezet om de gladiolenkwekers een hart onder de riem steken. Ieder jaar staan de kwekers langs de route om hun gladiolen te verkopen. De bloem is sinds jaar en dag het symbool van de Vierdaagse en staat centraal op de laatste dag van de wandeltocht, als de deelnemers over de Via Gladiola worden binnengehaald.

Voorgetrokken door koe

Een van de gladiolenkwekers die de jaarlijkse gladiolen verzorgd is Johan Denissen uit het Brabantse Zeeland. Hart van Nederland spreekt hem op het land, waar hij keihard aan het werk is. “Ik zou er graag bij willen zijn vandaag, maar ik heb het te druk helaas. Ik blijf er rustig onder, je druk maken is slecht voor het hart, maar het is wel moeilijk.”

Met een kar vol gladiolen, voortgetrokken door een koe, trekken de boeren dinsdag als echte ‘gladiatoren’ door het centrum van Nijmegen. Burgemeester Hubert Bruls nam daar het eerste bosje in ontvangst. “Het is anders dan anders, maar dit is een prachtige actie”, liet de burgervader weten.

‘Echt een feestje’

En ook Nijmegenaren reageren enthousiast. “Dit jaar geen Vierdaagse, maar zo hebben we wel een beetje dat gevoel”, zegt een van hen. “We hebben leuke gesprekken met elkaar en we helpen de kwekers. Het is echt een feestje”, aldus een andere stedeling.