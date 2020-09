Boa's opnieuw in actie na mishandeling collega: 'Gebeurt ons elke maand wel een keer'

Boa’s voerden woensdagmiddag opnieuw actie na weer een mishandeling van een handhaver afgelopen vrijdag in Amsterdam. Een nieuwe wetgeving voor wapenstokken werd in juni toegezegd, maar het duurt volgens de boa’s te lang.

De handhaver die werd mishandeld was alleen en werd in een wurggreep gehouden door een man die hij staande hield in de metro. Twee omstanders schoten hem uiteindelijk te hulp. Er is inmiddels aangifte gedaan van poging tot doodslag.

Scherp dekseltje tegen mijn keel

Het blijft niet bij een enkel incident. Maandag werd Anita samen met drie collega’s ernstig belaagd door een boze metropassagier die geen mondkapje wilde dragen. Ook zij kon zich maar met moeite verweren tegen deze agressieve reiziger. “Het gaat op zo’n moment allemaal heel snel, het is secondewerk”, vertelt Anita aan Hart van Nederland. “Voordat ik het in de gaten had, hield de man een scherp dekseltje van een blikje tegen mijn keel. Mijn collega’s hadden het niet eens door.”

“Incidenten als dit zijn geen zeldzaamheid. Het gebeurt ons elke maand wel een keer”, aldus Anita. “Het zijn in bijna alle gevallen vaak mensen met een verslavingsprobleem. Deze man bleek ook onderweg naar de GGD voor zijn medicatie. Maar wij moeten wel ons werk kunnen doen.”

Wapenstokken en pepperspray

Onder de boa’s lopen de emoties steeds weer weer hoog op. Ze zien het liefst zo snel mogelijk dat de wapenstokken en eventueel pepperspray’s overal beschikbaar worden gesteld. Maandag werd wel bekend dat de gemeente Amsterdam het gebruik van bodycams definitief doorzet, na een proef die vorig jaar werd gestart.

