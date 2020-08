Twentse bakkers zamelen geld in voor Beiroet: 'Wij vonden dat we wat moesten doen'

Vrijdag is de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de grote explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. Een groep bakkers in Twente sloeg de handen ineen om geld in te zamelen voor Giro555. ‘We zien steeds prominent die graansilo’s die verwoest zijn.’

In de haven van Beiroet ontplofte vorige week dinsdag een opslagplaats waar zo’n 2750 ton ammoniumnitraat lag. Er vielen zeker 200 doden bij de ramp. Meer dan 6.000 mensen raakten gewond en er zijn nog altijd honderden vermisten. Ook raakten honderdduizenden inwoners in één klap dakloos.

De Samenwerkende Hulporganisaties openden na de ramp het speciale gironummer 555. Tot vrijdag was daar al vijf miljoen euro op gedoneerd en door de landelijke actiedag loopt de teller snel verder op. Inmiddels is er al meer dan 8,6 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers.

Een euro per brood

In het hele land werden vrijdag acties gehouden om geld in te zamelen voor Libanon. Zo vroeg bakkerij Nollen in Twente aan klanten of ze een extra euro voor hun brood wilden betalen. De solidariteit voor de Libanese slachtoffers van de explosie komt niet helemaal uit de lucht vallen.

“Als wij de beelden op het nieuwe zien, zien we steeds prominent die graansilo’s die verwoest zijn”, vertelt bakker Vincent Nollen aan Hart van Nederland. “Vanuit de bakkersbranche is daarom het idee ontstaan dat wij als bakkers in Nederland ook wat doen voor de mensen in Beiroet.”

De klanten van Bakkerij Nollen zijn positief over het initiatief. “Die mensen hadden het al zo moeilijk en toen kwam dit er nog overheen”, vertelt een klant die aan de actie heeft meegedaan. Naar eigen zeggen was ze erg ontdaan door de gebeurtenissen in Libanon. “Ik heb het bedrag daarom verhoogd.”