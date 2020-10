Auto en politieauto belanden in voortuin tijdens achtervolging in Winschoten

Een automobilist is vrijdagmiddag tijdens een achtervolging in het Groningse Winschoten een tuin ingereden en vervolgens te voet gevlucht. De politieauto reed erachteraan.

Agenten wilden rond 12.00 uur de automobilist controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Op de kruising van de Beertsterstraat met de Engelsestraat reed de bestuurder door een hek een tuin bij een woning in. De politieauto reed dezelfde tuin in. Niemand raakte gewond.

Gevlucht

De bestuurder van de auto ging er vervolgens te voet vandoor. De politie zoekt naar de bestuurder en doet ter plaatse onderzoek. Ook is er een signalement verspreid. Het gaat om een blanke man van ongeveer 30 jaar. Hij is licht gezet, heeft een licht baardje en een kalend hoofd. Daarnaast droeg hij een gele trui of een geel vest van het merk Stone Island.

Mensen die meer weten over deze man, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Beeld: Persbureau Meter