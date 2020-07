In twee jaar tijd betaalden politieagenten ruim 800.000 euro aan verkeersboetes, blijkt uit cijfers die Shownieuws heeft opgevraagd via de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ze konden de bonnen niet laten kwijtschelden, omdat er geen legitieme redenen voor de overtredingen waren.

Het ging bijvoorbeeld onder meer om snelheidsovertredingen en boetes voor foutparkeren. De kosten van deze boetes werden ingehouden op het salaris van de medewerkers die de overtredingen begingen.

Kwart niet geseponeerd

Als een politiemedewerker wél een geldige reden heeft om een verkeersovertreding te begaan – bijvoorbeeld tijdens een politieoptreden – kan een boete worden geseponeerd. Tussen 2018 en 2019 kon ruim een kwart van de bonnen niet worden geseponeerd.

Een deel van de boetes kon niet worden geseponeerd omdat er te weinig informatie was over de bestuurder die de overtreding had begaan. In deze gevallen draaide de politie zelf op voor de kosten van de boetes. Het is niet duidelijk hoe hoog dat bedrag is.

In 2018 en 2019 werden er in totaal 33.000 boetes uitgeschreven aan agenten. Bij de politie werkten in die jaren ongeveer 62.000 mensen.