Accu elektrische bezorgfiets ontploft en veroorzaakt brand bij pizzeria Eindhoven

Een ontplofte accu van een bezorgfiets veroorzaakte dinsdagavond brand in een filiaal van pizzeria Domino’s aan de Woenselse Markt in Eindhoven. Omroep Brabant schrijft dat de accu niet aan de lader lag op het moment van ontploffing.

De batterij was net van een bezorgfiets afgehaald en lag op een stapel tassen. Die stapel vatte vlam nadat de fietsbatterij ontplofte. Het brandje was snel onder controle. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over twee Domino’s-medewerkers. Zij hoefden uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.

Beeld: SQ Vision