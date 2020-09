Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft Feyenoordsupporters een waarschuwing gegeven nadat ze zich zondag tijdens de Eredivisiewedstrijd tegen FC Twente niet aan de coronamaatregelen hielden.

Bij een volgende constatering zal deze consequenties hebben voor het aantal toeschouwers, staat in een schriftelijke reactie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding overweegt de Rotterdamse burgemeester om nadrukkelijk geen publiek meer toe te staan.

Daarnaast moet Feyenoord aan de beveiligingsorganisatie extra 25 mensen toevoegen. Eerder werd al de maatregel ingevoerd dat er ten minste 380 stewards/beveiligers aanwezig moesten zijn. Daarmee wordt de totale beveiligingsorganisatie verhoogd naar 405.

Aan de 25 extra personen moet door Feyenoord specifiek de opdracht worden gegeven tot handhaving van de 1,5 meter afstand. Deze maatregel gaat per eerstvolgende wedstrijd in.

Richtlijnen KNVB

De KNVB lanceerde in juli richtlijnen om toch weer publiek op tribunes toe te laten. Zo is er geen uitpubliek welkom, moeten stadions voor bijna 80 procent leeg zijn en is juichen niet toegestaan.

Na de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente werd met verbijstering gereageerd op de grote hoeveelheid mensen in De Kuip. Supporters hielden zich massaal niet aan de coronamaatregelen. Voetbalfans waren dan ook bang dat er binnenkort helemaal geen wedstrijd meer bezocht kan worden.

Beeld: ANP