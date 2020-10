Oud-schaatscoach Ab Krook overleden op 76-jarige leeftijd

Oud-schaatsbondscoach Ab Krook is dinsdagavond overleden aan de gevolgen van een herseninfarct. Hij is 76 jaar geworden. Dit heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt.

Krook werd in januari 2019 al eens getroffen door een herseninfarct. Na een onverwacht goed herstel, kreeg hij onlangs voor de tweede maal een herseninfarct.

Negen Olympische Spelen

In Nederland was Krook onder meer werkzaam als bondscoach, topsportcoördinator van schaatsbond KNSB en adviseur van de verschillende teams en individuele schaatsers. Eerder was hij ook jarenlang bondscoach in Duitsland. Krook maakte als coach/begeleider negen Olympische Spelen mee.

In 2006 werd Krook benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zelf noemde hij dat later één van de mooiste momenten uit zijn sportieve leven.

Krook zal in besloten kring worden begraven.

ANP