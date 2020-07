Aantal schademeldingen na aardbeving Loppersum naar 495

Sinds de aardbeving die dinsdag plaatshad in Loppersum zijn 495 schademeldingen gedaan. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van woensdagavond, toen de teller op 267 stond. Het aantal meldingen werd donderdag bekendgemaakt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat tot 1 juli de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade heette.

Net als op woensdag geldt dat bij acht meldingen aangegeven werd dat het ging om “een mogelijk acuut gevaarlijke situatie”. Van die acht adressen zijn er inmiddels zeven bezocht. Een van de meldingen werd als “gegrond” beoordeeld. De melding kwam van een locatie 40 kilometer van het epicentrum van de beving. Op het adres zijn maatregelen getroffen om de veiligheid zeker te stellen. Het achtste adres wordt zo snel mogelijk bezocht.

Van alle meldingen kwamen er 55 uit Loppersum en omgeving. Het gaat om een gebied met een straal van 5 kilometer rond het epicentrum. Het IMG ontving 161 telefoontjes, een vijfde had te maken met de beving in Loppersum.

Beving had kracht van 2.7

De aardbeving van dinsdag gebeurde rond 17.15 uur en had volgens het KNMI een kracht van 2.7. Het epicentrum lag bij Loppersum. Het is nog niet duidelijk of ook een tweede beving, donderdagochtend vroeg in Siddeburen in Midden-Groningen, heeft bijgedragen aan het aantal meldingen. Die beving had een kracht van 1.8.

De bevingen worden veroorzaakt doordat gas uit de grond in Groningen is gepompt. In het gaswinningsgebied deden zich vorig jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Van de bevingen hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. Het beëindigen van de gaswinning staat gepland voor medio 2022.

De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. De zwaarste gasaardbeving in Groningen gebeurde in 2012 bij het dorp Huizinge, met een kracht van 3,6.

ANP