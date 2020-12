Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft fluctueren: tussen maandag- en dinsdagochtend werden er bij gezondheidsdienst RIVM 4.073 positieve tests geregistreerd, een dag eerder waren dat er ruim 4.600.

Het aantal nieuwe coronagevallen schommelt de laatste week wild heen en weer, forse stijgingen en flinke dalingen wisselen elkaar af. Vorige week dinsdag waren het er minder dan 4.000, op woensdag nam dat aantal weer toe naar bijna 5.000, om vervolgens op donderdag weer te dalen naar 4.500.

Op vrijdag steeg het aantal positieve tests vervolgens weer fors met een kleine 1.300 tot bijna 5800. Zaterdag zakte de cijfers naar 4.500, maar op zondag ging de lijn weer stijl omhoog naar 5.600. Maandag kwam het getal uit op iets meer dan 4.600.

Fors meer coronadoden

De grootste coronabrandhaard van het land is Amsterdam. Daar zijn in de afgelopen dag 248 nieuwe gevallen bijgekomen. Een dag eerder waren dat er twee meer. De hoofdstad wordt gevolgd door Rotterdam: daar daalde het aantal besmettingen van 177 naar 163. De twee grootste steden worden gevolgd door Den Haag (107) en Utrecht (82).

Het aantal geregistreerde coronadoden steeg in het afgelopen dag met 62. Dat wil echter niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Op maandag werden er 29 sterfgevallen gemeld.

Ziekenhuisopnames blijven dalen

In de afgelopen dag zijn er in totaal 207 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dit moment liggen er in de ziekenhuizen 1.683 mensen die corona hebben, 38 minder dan een dag eerder. Van de opgenomen coronapatiënten liggen er 478 op de intensive care, drie minder dan op maandag.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt verder dat er in het afgelopen etmaal elf coronapatiënten zijn overgeplaatst, waaronder geen ic-patiënten.

