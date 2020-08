Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen verder gedaald

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is verder gezakt. De ziekenhuizen behandelen momenteel 134 mensen aan het virus. Dat zijn er negen minder dan donderdag en 24 minder dan woensdag.

Op de intensive cares liggen nog 34 mensen met het coronavirus. Dat zijn er twee minder dan donderdag. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde verder van 107 naar 100. Een week en een dag geleden behandelden de ziekenhuizen 39 coronapatiënten op de intensive cares en 138 mensen op de verpleegafdelingen, in totaal dus 177.

Op de intensive cares liggen 607 mensen met andere aandoeningen. In totaal behandelen intensivisten dus 641 mensen. Dat aantal schommelt al bijna drie maanden rond de 600.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 507 meldingen van nieuwe coronagevallen. Op donderdag meldde het coronadashboard van de overheid 510 positieve tests. In de afgelopen dagen zijn iets meer dan 3500 nieuwe gevallen doorgegeven.

Het reproductiegetal staat sinds een paar dagen op 1,01. Dit cijfer houdt in dat 1 persoon gemiddeld 1,01 ander persoon besmet met het virus. Hoe lager dit cijfer hoe minder snel het virus zich verspreidt.

Nog steeds meeste gevallen in Amsterdam

In Amsterdam-Amstelland werden 86 nieuwe gevallen vastgesteld, waaronder 81 in Amsterdam zelf. Sinds het begin van de uitbraak zijn 666 inwoners van de hoofdstad in het ziekenhuis opgenomen, twee meer dan op donderdag. Het is de vierde dag op rij dat het aantal besmettingen in Amsterdam-Amstelland onder de honderd blijft.

In de regio Rotterdam-Rijnmond werden 80 positieve tests geregistreerd. Daar is het de dertiende achtereenvolgende dag met minder dan honderd nieuwe besmettingen. In Rotterdam zelf kwamen 56 coronagevallen aan het licht.

De provincie Noord-Brabant had 88 nieuwe gevallen. Daarvan waren 34 positieve tests in Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omstreken), 27 in Brabant-Noord en ook 27 in Midden- en West-Brabant. De regio Haaglanden noteerde 50 nieuwe gevallen en in de provincie Utrecht testten 34 mensen positief.

