In de afgelopen week zijn 67.388 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld. Dat is minder dan de week ervoor, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 82.340 meldingen kreeg.

Het RIVM weet nog niet zeker waar de daling aan toe te schrijven is. Het kan een gevolg zijn van de lockdown die twee weken geleden inging. “Maar ook is het mogelijk dat de feestdagen effect hebben gehad op het testgedrag van mensen. Als mensen zich minder vaak hebben laten testen bij klachten dan zou de lichte daling van het aantal gemelde besmettingen ook voor een deel daardoor te verklaren zijn”, aldus het instituut.

In de afgelopen week zijn minder mensen getest. Bijna 439.000 mensen lieten zich testen. In de week ervoor ging het om bijna 480.000 mensen. Die tests leverden ook minder coronagevallen op, het percentage positieve tests daalde van 13,7 naar 13,0.

Ziekenhuisopnames wel gestegen

Het aantal ziekenhuisopnames steeg wel. Verpleegafdelingen namen afgelopen week 1811 coronapatiënten op, tegen 1675 in de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 290 naar 300. Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg van 472 naar 583.

Het reproductiegetal daalde van 1,25 naar 1,15, wat betekent dat het coronavirus zich iets minder snel verspreidt. Een getal van 1,15 betekent dat een groep van honderd mensen gemiddeld 115 anderen aansteekt. Hoe verder het cijfer onder de 1 komt, hoe sneller de uitbraak tot stilstand kan worden gebracht.

Het aantal meldingen daalde in alle regio’s, maar vooral in Amsterdam-Amstelland, Utrecht en Midden- en West-Brabant. Ook in elke leeftijdsgroep daalde het aantal vastgestelde besmettingen, maar naar verhouding was die daling het grootst onder 13- tot 17-jarigen.

ANP