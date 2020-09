Aantal coronabesmettingen blijft gelijk, wel minder doden en ziekenhuisopnames

Het aantal mensen dat door het coronavirus in het ziekenhuis is beland, is afgelopen week afgenomen. Ook het aantal mensen dat overleden is door het virus, is afgenomen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen bleef afgelopen week nagenoeg gelijk aan de week daarvoor. Dat meldt gezondheidsorganisatie RIVM.

In de afgelopen week hebben ruim 163.000 mensen zich laten testen, dat zijn er 23.000 meer dan de week daarvoor. Toch is het aantal besmettingen met 3597 nieuwe gevallen nagenoeg hetzelfde gebleven. Het percentage positieve testen is op landelijk niveau deze week afgenomen van 2,5 procent naar 2,2 procent. Het reproductiegetal ligt rond de één.

Gedaald

Afgelopen week zijn 57 patiënten met corona in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Dat zijn er 27 minder dan de week ervoor. Ook laat het RIVM weten dat er 24 laboratorium-bevestigde patiënten als overleden zijn gemeld. Dat zijn er acht minder dan de week ervoor.

De gemelde cijfers zijn niet altijd up to date. Het RIVM benadrukt dat de gemelde patiënten niet allemaal in de afgelopen week positief werden getest of in het ziekenhuis werden opgenomen of overleden. Het zou kunnen dat besmettingsgevallen later worden gemeld, waardoor de gegevens soms nog worden aangevuld. Daarnaast benadrukt het rijksinstituut dat het werkelijke aantal coronabesmettingen mogelijk hoger is, omdat niet iedereen wordt getest.