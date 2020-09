De afgelopen 24 uur zijn er 2544 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen in ons land. Woensdag waren dat er 2357. Daarmee blijft de groei van het aantal nieuwe besmettingen groeien.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die het coronavirus onder de leden heeft, laat zich testen.

Het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames steeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend met 25. Het aantal sterfgevallen met zestien, de grootste dagelijkse toename sinds 30 mei. Die gegevens komen soms met wat vertraging binnen.

De afgelopen zeven dagen zijn voor zover bekend 46 mensen overleden aan Covid-19. Een week eerder registreerde het RIVM nog zeventien sterfgevallen.

Rotterdam-Rijnmond had de grootste toename. Het aantal besmettingen daar steeg met 417. Niet eerder werden in deze regio zoveel nieuwe gevallen geconstateerd. In Rotterdam zelf telde het RIVM 248 positieve tests. In Amsterdam-Amstelland kwamen 294 gevallen aan het licht, iets minder dan woensdag. Daarvan waren 251 in de gemeente Amsterdam. De regio Haaglanden registreerde 249 besmettingen en in de provincie Utrecht kwamen er 222 gevallen bij.