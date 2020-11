Aanslag Hedel gelinkt aan afpersingszaak fruithandel: 'De dreigementen worden nu waargemaakt'

De woningbrand in Hedel waarbij de twee bewoners gewond raakten is een aanslag in een lange reeks in de afpersingszaak rond fruithandel De Groot Fresh Group. Dat zegt de advocaat van het familiebedrijf, Tace van der Dussen.

“Er is iets naar binnen gegooid met een harde knal,” aldus Van der Dussen. In de woning wonen twee ex-werknemers van de fruithandel. Een van hen ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Aanslagen

De fruithandel en zijn medewerkers zijn al enkele jaren het slachtoffer van dreigementen en aanslagen. In 2017 en 2018 werd meerdere malen cocaïne tussen het fruit gevonden, waarop medewerkers direct melding deden bij de politie. Sindsdien volgen bedreigingen elkaar in snel tempo op. In de nacht van zondag op maandag werd nog een woning in Kerkdriel belaagd met zwaar vuurwerk, ook hierbij onderzoek de politie de link met de eerdere bedreigingen.

Lees ook: In juni werden twee huizen beschoten in Kerkdriel, ook hier was een mogelijke link met fruithandel De Groot

“Dit is de zoveelste aanslag in een reeks,” aldus Van der Dussen, die de fruithandel bijstaat in de zaak tegen de eerdere dreigementen. “Het lijkt ook alsof het toeneemt in aanloop naar de zittingen op 9 en 10 december.” Voor de advocaat hebben de daders een grens overschreden. “Zoiets ergs is nog niet gebeurd, dat er zelfs gewonden vallen. De zaak gaat over dreigementen, die worden nu ook waargemaakt.”

OM maakte fout met lijst medewerkers

Toen De Groot Fresh Group in 2019 na het begin van de afpersingen aangifte deed, deelde het bedrijf vanwege het cocaïneonderzoek personeelslijsten in vertrouwen aan de politie en het OM. Maar daarna ging het ernstig mis: de lijsten met namen van personeelsleden werden per ongeluk toegevoegd aan het strafdossier. Tot grote angst van tientallen medewerkers, want hun gegevens waren hierdoor bekendgemaakt.

Lees ook: Voordeur woning in Hedel in brand: ‘Dit is duidelijk een aanslag’

Volgens Van der Dussen wordt mogelijk van die gelekte lijst nu gebruik gemaakt door de afpersers. “Het lijkt op een handleiding die ze kunnen volgen. Het kan geen toeval zijn dat deze lijst wordt afgewerkt.”

De wetenschap dat de lijst in bezit is van de afpersers en nu deze aanslag met gewonden in Hedel creëert voor de werknemers van De Groot extra angst. “De werknemers zijn er vreselijk van geschrokken,” aldus Van der Dussen. “Meteen is intern ook een bericht hierover uitgedaan over gedaan in het bedrijf om de werknemers te informeren.”