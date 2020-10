Flinke aanscherping coronamaatregelen in aantocht

Het kabinet maakt dinsdagavond bekend met welke coronamaatregelen het de komende weken gaat proberen de opmars van het virus een halt toe te roepen. Er zitten volgens ingewijden ingrijpende beperkingen aan te komen voor onder meer de horeca en de detailhandel.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Eet- en drinkgelegenheden moeten op zijn minst rekening houden met verdere inperking van hun openingstijden, en moeten mogelijk zelfs helemaal dicht. In winkels mag mogelijk na acht uur ‘s avonds geen alcohol meer worden verkocht.

Thuiswerken, reizen met ov aan banden

Het kabinet zal er nog eens op hameren dat mensen thuis moeten werken, tenzij dat echt niet kan. Het gebruik van het openbaar vervoer voor reizen die niet strikt noodzakelijk zijn, wordt naar verwachting nog verder ontmoedigd. Volwassenen mogen mogelijk tijdelijk niet sporten in teamverband.

Met de beperkingen, die door premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge in een persconferentie worden bekendgemaakt, wil het kabinet bereiken dat mensen zich minder gaan verplaatsen en minder bij elkaar komen. Twee weken geleden werden al extra maatregelen getroffen, maar het aantal dagelijkse besmettingen is sindsdien hard blijven oplopen.

