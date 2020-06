Aanrander van jong meisje in Roden staat mogelijk op beeld

De Drentse politie heeft camerabeelden gekregen in het onderzoek naar een ernstig zedenmisdrijf in Roden. De beelden komen van camera’s uit de directe omgeving van de straat waar het jonge meisje werd misbruikt.

Lees ook: Buurt verbijsterd na seksueel misbruik op klaarlichte dag: ‘Ze wilde gewoon spelen’

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze van verschillende mensen camerabeelden hebben ontvangen. “We kijken eerst wat er op die beelden staan en wat wij ermee kunnen. Als dat klaar is, kijken we of het publiceren van de beelden nuttig vinden.”

Dader spoorloos

Afgelopen maandag is in Roden een jong meisje door een nog onbekende man seksueel misbruikt. Het meisje was aan het spelen in een steegje aan de Geluklaan. Rond 17:00 uur werd ze aangesproken door een man. Na het misbruik ging de dader er vandoor. In de buurt is een groot onderzoek gestart en vanuit de politie is er een oproep gedaan om camerabeelden in de buurt aan hen af te staan.