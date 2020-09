Gewonde na schietpartij bij grens Groningen en Drenthe, acht mensen aangehouden

De politie heeft zaterdag op de grens van de provincies Drenthe en Groningen na een schietpartij acht verdachten aangehouden. Rond 20.45 uur werden op straat een of meer schoten gelost in het Groningse Kiel-Windeweer, net over de grens met het Drentse Annerveenschekanaal (gemeente Aa en Hunze).

Een slachtoffer raakte gewond aan zijn voet. Volgens de politie is hij een van de aangehouden verdachten. Agenten zoeken uit of er meer gewonden zijn en wat de aanleiding was voor de schietpartij. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Tekst: ANP

Beeld: Persbureau Meter