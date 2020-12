Demonstratie tegen lockdown bij stadhuis Rotterdam, twee mensen opgepakt

Bij het stadhuis in Rotterdam hebben maandagavond honderden mensen gedemonstreerd tegen de nieuwe coronamaatregelen. De politie heeft bij de betoging twee mensen opgepakt voor het beledigen van agenten.

Na de toespraak van premier Mark Ruttekwamen zo’n 300 demonstranten samen voor het stadhuis aan de Coolsingel. Ze riepen leuzen tegen de regering en tegen de minister-president, die kort daarvoor vanuit het Torentje strengere coronamaatregelen had aangekondigd.

Er werd ook wat vuurwerk afgestoken, maar verder verliep de betoging rustig, aldus een politiewoordvoerster.

‘Rutte rot op’, klinkt het voor het stadhuis.

Enkele honderden zijn samengekomen voor een ‘vreedzaam burgerinitiatief’ om hun ongenoegen te uiten over de aanstaande lockdown.@RTV_Rijnmond pic.twitter.com/Jyg6O8FKVh — Tenny Tenzer (@TennyTenzer) December 14, 2020

Ook demonstraties in Winterswijk en Enschede

Ook in Enschede en Winterswijk werd maandagavond gedemonstreerd tegen de nieuwe lockdown. Daar gingen mensen in witte pakken de straat op met een groot spandoek met daarop de leus ‘Corona = Agenda 21’.

In Enschede verstoorden de ‘witte pakken’ een vergadering van de lokale CDA door op de ruiten van het raadhuis te slaan. Voor zover bekend zijn er in Winterswijk en Enschede geen arrestaties verricht rond de betogingen.

Hier in winterswijk zijn ze ook gesignaleerd …. pic.twitter.com/YVyq2NT9zi — Cecilia (@cecilia_legters) December 14, 2020

