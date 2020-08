Man (34) aangehouden in verband met dodelijke steekpartij Leidschendam

Een 34-jarige man uit Amsterdam is vrijdagavond aangehouden in verband met een steekpartij in Leidschendam. Bij de steekpartij kwam een 31-jarige vrouw in haar woning om het leven.

Een eerder in verband met deze zaak aangehouden man, een 43-jarige Leidschendammer, is in vrijheid gesteld. Zijn rol wordt nog wel onderzocht, meldde de politie zaterdag.

De politie ontving vrijdag rond 13.00 uur diverse meldingen over de bedreiging met een mes van de bewoonster aan het Abdijland in de Zuid-Hollandse plaats. Er werd snel eerste hulp verleend, maar die mocht niet meer baten.

ANP

Foto: Regio15.nl