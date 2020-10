Op social media gaat een video rond waarop te zien is hoe een man op een Rotterdams metrostation hardhandig wordt aangehouden door drie boa’s. Een van de handhavers houdt de man daarbij in een nekklem.

De nekklem, waarbij een arm strak om de nek van een verdachte wordt gehouden, is omstreden. In 2015 overleed de Arubaan Mitch Henriquez nadat hij bij zijn arrestatie in zo’n handgreep werd gehouden. De agent werd veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf.

‘Nekklem is soms nodig’

Vervoerder RET beaamt dat de nu opgedoken beelden “niet fijn om te zien” zijn. “Maar hij verzette zich hevig toen hij werd aangesproken omdat hij zich niet aan de coronaregels hield”, verklaart een woordvoerder van het regionale ov-bedrijf.

De nekklem is een heftige methode, aldus de zegsman, maar mag wel worden gebruikt. “Boa’s mogen zulke methoden toepassen.” Volgens hem het is ook nodig, “want ze krijgen heel wat te verduren”. Handhavers worden geregeld agressief benaderd, legt hij uit.

Wat de man op het Rotterdamse metrostation in dit geval precies deed om het hardhandige optreden van de boa’s te rechtvaardigen, kan de woordvoerder om privacyredenen niet toelichten. “Er zitten altijd meerdere kanten aan dit soort verhalen.”

‘Bijna altijd momentopname’

Voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP heeft het filmpje zelf niet gezien maar is wel bekend met het rondgaan van beelden van hardhandige aanhoudingen door boa’s. “Het is bijna altijd een momentopname”, weet hij.

Wat er aan de aanhouding voorafgaat wordt volgens hem bijna nooit gefilmd. “Boa’s vragen mensen om de regels na te leven, ze krijgen meerdere waarschuwingen en werken dan niet mee of worden agressief. Vaak start de filmopname pas zodra boa’s ingrijpen”, stelt Gerrits.

‘Geen nekklem voor uitschelden’

Het verschilt per situatie wanneer een boa kan overgaan tot het gebruiken van geweld, aldus de vakbondsman. “Een nekklem wordt niet gebruikt als een boa wordt uitgescholden voor klootzak. Daar zijn we al aan gewend geraakt.”

Maar het gebeurt volgens hem ook dat mensen handhavers in het gezicht spugen of hen proberen te slaan. “Of iemand blijkt een wapen bij zich blijkt te hebben”, legt de voorzitter uit.

