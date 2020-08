A6 tussen Joure en Sint-Nicolaasga afgesloten vanwege ongeluk vrachtwagen met gevaarlijke stof

De snelweg A6 is tussen Joure en de afrit Sint-Nicolaasga afgesloten. Dit vanwege een ongeluk waarbij twee vrachtwagens en een personenauto betrokken zijn. In een van de vrachtwagens zitten gevaarlijke stoffen, meldt de ANWB.

De hulpdiensten zijn met veel eenheden uitgerukt om te helpen. Zo zijn er ook meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatste. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen, zei een politiewoordvoerder.

Lange file

De weg is volledig afgesloten en hierdoor is een lange file ontstaan De ANWB adviseert mensen om te rijden via Heerenveen.

