A2 grotendeels dicht door ongeval met meerdere voertuigen bij Utrecht

De A2 bij Utrecht is tussen knooppunt Ouderijn en Nieuwegein grotendeels afgesloten vanwege een ongeluk met drie auto’s en een vrachtwagen. Vier van de vijf rijbanen zijn ‘afgekruist’. Hulpdiensten zijn inmiddels bezig om de weg weer vrij te krijgen.

Rond 09.10 uur kwamen de voertuigen met elkaar in botsing, mogelijk omdat een vrachtwagen van rijstrook wisselde. De politie, brandweer en ambulances snelden toe. Er bleek geen sprake van ernstig letsel. Voor zover bekend hoefde geen van de betrokkenen naar het ziekenhuis.

⛔ | Het is misgegaan op de #A2 richting Den Bosch. Ter hoogte van Oudenrijn is de hoofdrijbaan DICHT. Verkeer gaat via de parallelrijbaan. pic.twitter.com/V5v3lvLic1

— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 2, 2020