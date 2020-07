Laagvliegen op de A10: man scheurt met 183 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden

Een 52-jarige man uit Almere is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Tijdens wegwerkzaamheden op de A10 bij Amsterdam scheurde hij namelijk met maar liefst 183 kilometer per uur langs. Jammer genoeg voor hem stonden er agenten met flitsapparatuur ter hoogte van IJburg.

De limiet was vanwege werkzaamheden aan de vangrail tijdelijk omlaag gegaan naar 90 kilometer per uur. De politie was daarom aan het controleren met een lasergun. Toen de dienstdoende agenten de laagvliegende man in het vizier kregen hebben ze hem direct staande gehouden.

Officier van justitie beslist

In een post of Facebook geeft de politie aan dat het lot van de bestuurder nu in handen ligt van de officier van justitie. Die gaat nu bepalen of de man weer deel mag gaan nemen aan het verkeer.