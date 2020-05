De kaartjesactie die Joyce van Zonsbeek in het leven riep om de 93-jarige veteraan Willem Wilbrink een hart onder de riem te steken, is een groot succes. Hij heeft inmiddels al negentig kaartjes ontvangen.

Willem zat als tiener in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen hij een pakketje voor verzetsleden – met daarin twee revolvers – wilde bezorgen, werd hij gepakt en kwam vervolgens in concentratiekamp Dachau terecht. Na de bevrijding vocht Willem in Nederlands-Indië, waar hij doof werd tijdens het onschadelijk maken van bommen.

Isolement door doofheid

Nu mag de veteraan vanwege coronamaatregelen geen bezoek ontvangen, vertelde Joyce eerder. Door zijn doofheid kan hij niet even met iemand bellen om zijn isolement te doorbreken. “Willem geeft aan dat hij hierdoor de oorlog een beetje herbeleeft”, aldus Joyce.

Als klap op de vuurpijl ging het Bevrijdingsdefilé in Wageningen op 5 mei, waar Willem zich altijd vreselijk op verheugt, ook nog eens niet door door de coronacrisis.

Brieven uit buitenland

Joyce besloot daarop om Willem een hart onder de riem te steken door mensen op te roepen hem een kaartje te sturen. En als het even kon ook met een mooie postzegel erop, “want Willem is ook nog eens ontzettend fan van postzegels”. Die oproep bleek bepaald niet aan dovemansoren gericht.

Al negentig kaartjes kreeg Willem inmiddels in zijn brievenbus. “Zelfs mensen uit het buitenland hebben hem brieven en kaarten gestuurd. Maar ook postzegels die hij nog niet had, heeft hij gekregen”, vertelt Joyce aan Hart van Nederland. “Er zaten zelfs tekeningen én een schilderijtje tussen!”

‘Willem is ontroerd’

Op deze manier komt de verzetsheld volgens Joyce deze moeilijke dagen wel door, want als er een adres bekend is, stuurt hij een kaartje terug. “Hij is ontzettend blij, ontroerd en dankbaar”, zegt de initiatiefneemster tot slot.

Alsnog een kaartje naar Willem sturen? Dat kan natuurlijk altijd, zijn adres is:

W. Wilbrink

Velperweg 141-33

6824 HK Arnhem, Insula Dei