80-jarige man met rollator belandt in water en overlijdt

Een 80-jarige man is vanmorgen aan de Plantageweg in Zwijndrecht met zijn rollator in het water beland. De man overleefde het ongeval niet.

De politie laat weten dat de man in een verpleeghuis in de buurt woonde. Hoe lang de man al in het water lag, is volgens de politie niet bekend.

De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar geeft aan dat er niet wordt uitgegaan van een misdrijf. “Maar op dit moment liggen alle scenario’s nog open.”

Beeld: ANP