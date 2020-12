In een voormalig kantoorgebouw in Capelle aan den IJssel dat is omgebouwd tot wooncomplex heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed. De 55 woningen in het pand aan de Roer zijn ontruimd.

Voor de bewoners wordt opvang geregeld, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Rookontwikkeling enorm

Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt naar de brand. De politie doet volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio onderzoek naar de oorzaak van de brand, die met veel rookontwikkeling gepaard ging.

De woningen worden gecontroleerd, als het veilig is kunnen zij terug naar hun woningen. Ongeveer twintig bewoners worden tijdelijk ergens anders opgevangen.

Brandstichting

De politie is dinsdagochtend begonnen met onderzoek naar de brand, brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie in Rotterdam heeft een signalement van de een mogelijk verdachte vrijgeven. Het gaat om een man met een zwarte rugzak.

Mensen die meer informatie hebben of die meer hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

2/2 Brand #Roer #Capelle. Ruim 50 woningen ontruimd. Bewoners zijn opgevangen.

Signalement mogelijke verdachte: man met zwarte rugzak. @politieRdam_O — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) December 22, 2020

