1,5 meter afstand ramp voor zakkenrollers: 40 procent minder diefstallen

De 1,5 meter afstand die we sinds de coronacrisis moeten bewaren, heeft niet goed uitgepakt voor criminelen. Dit jaar worden er veel minder zakken gerold dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de politie die LocalFocus heeft geanalyseerd.

Van januari tot en met oktober dit jaar werden er zo’n zesduizend gevallen van zakkenrollerij gemeld bij de politie. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er bijna 10,5 duizend. Dat zijn dit jaar dus bijna 40 procent minder gestolen tasjes of gepikte portemonnees. Ter vergelijking: het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde met slechts 0,3 procent.

Helft minder in Amsterdam

Een derde van de gevallen dit jaar vond plaats in de hoofdstad. In Friesland en Flevoland blijven de zakkenrollers het meest weg. In Amsterdam zijn ze nog het actiefst, hoewel het aantal gevallen van zakkenrollerij daar de helft lager ligt dan vorig jaar. (tekst gaat verder onder kaart)

Minder evenementen, minder zakkenrollers

Als je kijkt naar het aantal inwoners, is het aantal zakken dat is leeggeroofd in Eindhoven hoog. De politie van de Brabantse stad noteerde ruim driehonderd gevallen, wat neerkomt op zo’n 14 gevallen per tienduizend inwoners. Dit komt waarschijnlijk door carnaval, dat nog net voor de corona-uitbraak plaatsvond.

Dat het wel of niet houden van evenementen effect heeft op het aantal zakkenrollerijen, is vooral ook te zien in Nijmegen. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse wordt daar namelijk het meest gestolen, en dat evenement ging dit jaar níet door. Vorig jaar werd er 246 keer melding gemaakt van zakkenrollers, dit jaar maar 95 keer.