Ja, ik wil… 40 kuub zaagsel in mijn achtertuin

Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een vriendengroep een ludieke actie uithaalt als één van hen in het huwelijksbootje stapt. Maar de vrienden van de Oosterwoldse Gerrit Jan van de Weg maakten er wel een heel groots spektakel van.

Terwijl de slagerszoon één dorpje verderop het ja-woord gaf aan zijn kersverse bruid, werd in de achtertuin van zijn huis aan de Essenakker een lading van 40 kuub zaagsel uitgestort. Een enorme berg van zo’n anderhalf tot twee meter hoog rondom het hele huis. Ook werden met een grote kraan strobalen over de woning heen gehesen. Gelukkig was de vriendengroep wel zo aardig om de garagedeur nog enigszins vrij te houden.

Van de Weg staat bekend als een gangmaker op feestjes en nam in het verleden vaak zelf het voortouw bij ludieke acties. “Nu zullen we jou eens terugpakken”, moeten de vrienden hebben gedacht terwijl ze de lading zaagsel en stro op de oprit stortten.

Dagen schoonmaakwerk

Het bruidspaar kan de grap wel waarderen. En ook de buren hebben genoten. “Gelukkig is het niet mijn achtertuin”, aldus een van hen. “Ja, ik geef toe dat ik heb staan kijken op straat toen ze deze stunt uithaalden. Het was ook zo’n bijzonder gezicht. Maar dit kost dagen om weer schoon te maken.”

In Oosterwolde is de huwelijksstunt ondertussen het gesprek van de dag. “Mijn vrouw en ik zijn gelijk gaan kijken”, vertelt een oud-bewoner van de Essenakker. “Wij hebben daar in de buurt gewoond en vinden het wel een mooie grap. Al denk ik dat ik zou lachen als een boer met kiespijn als ze mij dit kunstje zouden flikken.” Intussen is het opruimen begonnen, maar dat zal naar verwachting nog dagen duren.

Beeld: SPS Media