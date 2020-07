Het Openbaar Ministerie heeft woensdag vier jaar cel geëist tegen Frank Y. De man schoot in januari per ongeluk een fotografiestudent dood tijdens de opnames van een videoclip in Amsterdam. Justitie verdenkt hem van doodslag en verboden wapenbezit.

De mannen waren in januari samen met twee anderen bezig met de opname van een videoclip in een studentenwoning in de flat Daalwijk in Zuidoost. Het vuurwapen zou per ongeluk zijn afgegaan en de filmende regisseur hebben geraakt in zijn rug.

Geen dood door schuld

“Ik ga ervan uit dat verdachte het slachtoffer heeft doodgeschoten met zijn eigen wapen en meegebrachte patronen”, aldus de officier van justitie. Ze vermoedt dat alcohol en drugs het handelen van de 22-jarige hebben Frank Y. beïnvloed. “Hij heeft niet gecontroleerd of de patroonhouder leeg was toen hij de trekker overhaalde.”

Justitie is ervan overtuigd dat het een ongeluk was. “Er was geen ruzie en de sfeer was goed”, aldus de aanklager. Volgens haar is er daarom sprake van doodslag en niet van dood door schuld, waar het in vergelijkbare zaken vaak op uitdraait als er per ongeluk wordt geschoten.

‘Bewust risico genomen’

De officier van justitie wees er in de rechtbank op dat Frank Y. bewust het wapen op zijn filmende vriend heeft gericht. Volgens haar liep hij een groot risico, omdat hij niet scherp was en door het alcoholgebruik daar zelf verantwoordelijk voor was. “Bij het overhalen van de trekker heeft hij bewust de kans aanvaard dat het mis zou gaan.”

De verdachte verklaarde dat hij geen wapenkennis had en betuigde spijt naar de nabestaanden toe. “Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen. Het is duidelijk dat het een ongeluk was en dat het nooit had mogen gebeuren.”

‘Grote leegte in ons hart’

Nabestaanden van het slachtoffer maakten gebruik van hun spreekrecht. De Spaanstalige moeder zei de herinneringen aan haar zoon Richard te koesteren. “De pijn van zijn verlies kan niet in woorden worden uitgedrukt”, zei ze geëmotioneerd. “Zijn dood laat een grote leegte achter in ons hart.”

De aanklager maakte van de gelegenheid gebruik om jongeren te waarschuwen voor wapengebruik. “Er is geen enkel excuus voor het bezit en gebruik van een wapen. Levens gaan letterlijk kapot.” Ze hoopt dat deze zaak een les is, “voor iedereen die op het vreselijke idee komt om wapens, echte wapens te gebruiken als speelgoed, als relikwie, als performance”.

De rechtbank doet op 22 juli uitspraak in de zaak

