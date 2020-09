Drie aanhoudingen voor dodelijke steekpartij op schoolplein Groningen

De politie heeft twee jongemannen van 17 en een jonge vrouw van 18 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij op het schoolplein van een basisschool in Groningen. Een 19-jarige man uit Groningen kwam daarbij om het leven. Ook de drie verdachten zijn afkomstig uit de stad.

Een voorbijganger trof het slachtoffer rond 00.20 uur zwaargewond aan op een plein van openbare basisschool De Vuurtoren aan de Vaargeul 117. De passant schakelde de politie in. “Agenten en ambulancepersoneel hebben geprobeerd de man te reanimeren. Maar die pogingen mochten niet baten. Hij is ter plekke overleden”, aldus een politiewoordvoerder.

De Groningse basisschool bleef vrijdag gesloten. De politie heeft op het schoolplein onderzoek gedaan.

Veel dodelijke steekpartijen

De dodelijke steekpartij in Groningen is al zeker de vierde binnen een week. In de afgelopen dagen werden er eerder mensen doodgestoken in Venlo (zaterdag), Delft (woensdag) en Lelystad (donderdag). Daarnaast waren eer meerdere fatale schietpartijen.

