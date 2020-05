Aantal coronapatiënten op intensive care daalt verder richting 200

Sinds zaterdag zijn er vier coronapatiënten ontslagen van de intensive care. Er zijn nu nog 223 mensen met de ziekte die intensieve zorg op dit moment nodig hebben.

Dat meldt het het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zondag. Er ligt nu één Nederlandse coronapatiënt op de ic in Duitsland, dat is in de afgelopen dag onveranderd gebleven.

In Nederland liggen er naast coronapatiënten ook nog 499 andere patiënten op de intensive care. Verder liggen er 730 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis die geen intensieve zorg nodig hebben. Dat zijn er 81 minder dan zaterdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat “de overall bezetting op de ic momenteel laag is”. Volgens hem is dat een teken dat de overige zorg traag op gang komt. “Het aantal covid-patiënten buiten de ic neemt momenteel snel af.”