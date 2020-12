Het nieuwe jaar in met lichtshows en online festivals: gemeenten hopen dat mensen erdoor thuisblijven

Natuurlijk luiden we 2021 in zonder vuurwerk, zonder evenementen en zonder feestjes. Maar wel mét drone-, licht-, en lasershows en online festivals. Gemeenten halen alles uit de kast om het jaar in ieder geval nog feestelijk uit te gaan, zonder dat mensen de deur uit hoeven. Wat is er dit jaar te doen tijdens oudjaarsavond als alternatief voor de door corona afgelaste vuurwerkspektakels?

Rotterdammers moeten dit jaar de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug missen, maar kunnen in plaats daarvan bij het aftellen naar het nieuwe jaar thuis een film van een droneshow kijken. De film is de afgelopen weken op meerdere avonden in het geheim in de stad opgenomen.

De korte speelfilm, over een jong en sprookjesachtig figuur met een trompet, wordt uitgezonden vanaf 23:50 uur als officieel aftelmoment op TV Rijnmond, Rijnmond.nl en via AD.nl De gemeente benadrukt dat het geen zin heeft om alsnog naar de Erasmusbrug te gaan, omdat het niet live is opgenomen.

Lichtshows

Ook in Barneveld, Enschede en Dordrecht zijn om middernacht lichtspektakels te zien. Zo wordt er vanaf de Alphatoren (101 meter hoog) in Enschede van 22:30 uur tot 01:30 uur een lichtspel van licht- en laserstralen over de stad geworpen waarvan alle 160.000 inwoners kunnen genieten. Het is een samenwerking van de gemeente en Enschede Promotie. Die benadrukken dat het lichtfestijn “het mooiste is op afstand” en niemand er zijn huis of tuin voor uit hoeft.

Barneveld heeft een grote lasershow van een uur voorbereid, die “vanuit uw eigen huis” om middernacht losbarst. De laserinstallatie kan tot 3 kilometer ver schijnen. Ook in Dordrecht kunnen de inwoners “vanuit elk hoekje en in elke wijk” genieten van een lasershow. De laserstralen schijnen vanuit vijf punten in de stad. “We gaan in de lasershow op zoek naar verbinding, dus de stralen gaan uit elkaar, en komen weer bij elkaar”, laat een woordvoer weten. De show is te zien tussen 22:00 uur en 01:00 uur.

Vanuit de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA wordt het Nationaal Aftelmoment uitgezonden. Het programma begint om 22.30 uur en is dan te zien bij AT5, regiozender NH, NPO Nieuws en via internet. Het Nationaal Aftelmoment is vanaf 23.50 uur live te volgen bij de NOS op NPO 1 en 2.

Online festivals

Festivalgangers hoeven dit jaar ook niet stil te zitten. Nu ze niet naar een feestje toe kunnen dit jaar, wordt het feestje bij ze in huis gehaald. Tijdens het online thuisfestival GOODBYE 2020, financieel ondersteund door de overheid, zijn tussen 17:00 uur en 05:00 uur optredens van zo’n 250 artiesten te zien.

Den Haag heeft een eigen online festival georganiseerd voor de jeugd. Het festival Inside Out is 27 december al van start gegaan en duurt tot en met 31 december. Vijf dagen lang is er livemuziek, optredens en kunnen jongeren onder meer terecht in een online escape room en bij talkshows en jamsessies. Ook is in het programma de Grote Stream Show Scheveningen opgenomen met artiesten als Jebroer, Frenna en De Kraaien.

Ook in Leeuwarden is een online feest georganiseerd voor jongeren met optredens van verschillende (lokale) artiesten. De #Dankjewelvoor2020-show duurt van 20:00 uur tot 2:00 uur. Arnhem laat weten dat ze aangesloten zijn bij GOODBYE 2020 en dat mensen thuis kunnen kijken naar optredens van Arnhemse artiesten. Daarnaast worden in verschillende wijken buitensportactiviteiten georganiseerd voor jongeren onder de 18.

Gemeenten in Zeeland hebben samen het online ‘clubbinn’event clubbinzeeland’, georganiseerd. Het evenement is een initiatief van de gemeente Goes en zeven andere gemeentes hebben zich aangesloten. Het evenement is vooraf opgenomen en een mix aan lokale en landelijk bekende dj’s en artiesten vullen het programma, dat van van 22:00 uur tot 2:00 uur duurt. De gemeente Terneuzen slaat de handen daarnaast ineen met de gemeente Hulst. Ze organiseren het online event ‘2K21’, dat van 21:30 uur tot 2:30 uur duurt. Ook hier komen verschillende optredens voorbij.

FIFA-toernooi

Meerdere gemeentes hebben daarbij aangegeven dat ze zich hebben aangesloten bij het zogenaamde ‘FIFA-toernooi’. De politie heeft in samenwerking met veel Nederlandse gemeenten en esportsorganisator ESL Benelux het toernooi opgezet in de laatste dagen van het jaar. De politie hoopt de jongeren zo iets te doen te geven, waardoor ze buiten geen onrust gaan stoken.

Deelnemers kunnen volgens de politie en ESL Benelux mooie prijzen winnen. Zo ligt er voor de winnaars een PlayStation 5 klaar. De jongeren moeten zich dan echter wel goed gedragen tot na de jaarwisseling. Jongeren die met de politie in aanraking komen, krijgen geen prijs als ze winnen.