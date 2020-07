Bewoners van vier woonblokken aan de Pieter Steynstraat in Zwolle kunnen voorlopig niet meer van het zonnetje genieten op hun eigen balkon. Na onderzoek van woningcorporatie SWZ zijn 180 balkons onveilig verklaard. Ze voldoen niet aan de geldende normen.

Het gaat om de balkons aan de achterkant van vier woonblokken in de straat. De woningcorporatie voerde het onderzoek uit vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderwerk.

De huurders van de appartementen zijn op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek. Ze mogen de balkons niet meer gebruiken tot herstelwerkzaamheden zijn gedaan. Het is nog niet duidelijk wanneer dat gebeurt. Er wordt eerst nader onderzoek gedaan.

Aanvullend onderzoek

“De veiligheid van onze huurders waarborgen is de eerste prioriteit”, aldus directeur-bestuurder Freerk Wind. “Daarom hebben we deze maatregel getroffen. We begrijpen dat het een vervelende situatie is. We spannen ons in om dit probleem op te lossen. Aanvullend onderzoek zal uitwijzen welke vervolgstappen mogelijk zijn. Uiteraard houden we de huurders hiervan op de hoogte.”

Van de appartementen hebben de meeste twee balkons. Huurders kunnen het balkon aan de voorzijde wel gewoon gebruiken.

