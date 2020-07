16-jarige jongens blijven in cel na steekpartij Rotterdam

De twee 16-jarige jongens die zondag zijn opgepakt na een steekpartij waarbij een 13-jarige jongen gewond raakte, blijven nog twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. De steekpartij was afgelopen zondag op het Zuidplein in Rotterdam.

Het slachtoffer kon op eigen kracht naar het ziekenhuis, daar meldde hij zich met steekwonden. Hij zou kort ervoor in een winkelcentrum zijn gestoken met een mes. Later op de dag werden de twee iets oudere jongens aangehouden.

