13-jarige jongen uit Maasdriel overleden na aanrijding met auto

Een 13-jarige jongen is dinsdag aan zijn verwondingen overleden. Dit nadat hij in botsing is gekomen met een auto op de N322 in Heerewaarden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een oversteekplaats. De jongen kwam zelf uit de gemeente Maasdriel.

Het ongeluk vond plaats rond 17:30 uur en er kwam een traumaheli ter plaatse. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.