Nederlanders zijn erg gesteld op draaiorgels en straatmuzikanten

Verreweg de meeste Nederlanders vinden het belangrijk dat de draaiorgels voor ons land behouden blijven. 82 procent vindt dat de orgels bij onze cultuur horen. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder meer dan 2800 mensen.

Sinds afgelopen weekend mogen straatmuzikanten en straatartiesten niet meer spelen in Amsterdam. De gemeente vindt de groepen mensen om een artiest een gevaar voor de volksgezondheid. Dit is tegen het zere been van de drie orgelspelers die Amsterdam rijk is.

Vooral de draaiorgels zijn populair. Opvallend is dat vooral ouderen er gesteld op zijn. 86 procent van de mensen boven de 50 jaar vindt dat de muzikale wagens bij onze cultuur horen. Bij mensen onder de 30 jaar is dat percentage slechts 66 procent.

Straatmuzikanten

Ook andere straatmuzikanten krijgen steun van het publiek. Zeven op de tien Nederlanders vindt dat ze weer vrij baan moeten krijgen tussen het winkelende publiek. Zelf geld geven aan een hardwerkende trottoir-troubadour is dan weer minder populair: nog geen kwart van de deelnemers geeft aan vaak geld in de hoed te gooien. 31 procent doet dat nooit, 45 procent soms.