Brand in Nationaal Park de Meinweg is geblust

De brand in Nationaal Park de Meinweg is gedoofd. Het vuur in het natuurgebied brak afgelopen maandag en bleef vervolgens branden, maar na vanavond is de brand volledig gedoofd.

De Nederlandse brandweer houdt vrijdagavond wel nog een peloton ter plaatse. Dat peloton bestaat uit vier bluswagens en enkele waterwagens. Ook de Duitse brandweer staat nog paraat. Als de situatie blijft zoals die is, overweegt de brandweer zich zaterdag uit het gebied terug te trekken en alleen bewaking achter te laten. Daarover wordt in de loop van zaterdag beslist.

De Meinweg is verboden terrein voor mensen die er niets te zoeken hebben. Er is een noodverordening die de toegang tot het natuurgebied verbiedt. Wie toch door het gebied fietst of wandelt, mag rekenen op een boete.

Lees ook: Branden in Deurnsche Peel en de Meinweg nog lang niet uit, waarom is het zo moeilijk om die te blussen?

Bestrijding bosbrand

Volgens de Duitse regio Viersen deden de afgelopen week in totaal zeker 1600 Duitse brandweerlieden mee met het bestrijden van de brand in het Meinweggebied. Vrijdag werden 300 Duitse brandweerlieden ingezet, tegenover 60 Nederlandse.

De brand brak maandagmiddag uit door nog onbekende oorzaak. Zeker 200 hectare bos en hei is verwoest. Als gevolg van rook en koolmonoxide moesten de 4200 inwoners van het naburige Herkenbosch in de nacht van dinsdag op woensdag geëvacueerd worden. Zij mochten donderdagmiddag weer naar huis, nadat de brand grotendeels was geblust.

Tekst & Beeld: ANP