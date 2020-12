De douane heeft maandag in de haven van Rotterdam 1.050 kilo cocaïne gevonden in een container met haarproducten. Het Openbaar Ministerie (OM) schat de straatwaarde van de drugs op ruim 78 miljoen euro.

De haarproducten waren bestemd voor een bedrijf in Nijmegen, dat volgens justitie niets met de smokkel te maken lijkt te hebben. De container was afkomstig uit de Verenigde Staten en kwam binnen met een zeeschip vanuit de Dominicaanse Republiek.

Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat de lading in Panama werd overgeladen op het schip waarmee het in de Rotterdamse haven arriveerde. De partij cocaïne werd verspreid gevonden in tientallen rolkoffers in de container. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Foto: Openbaar Ministerie