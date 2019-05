Willem II met Timon Wellenreuther tegen Ajax

Timon Wellenreuther verdedigt het doel van Willem II in de bekerfinale tegen Ajax. De keeper is op tijd hersteld van een blessure die hem de laatste weken aan de kant hield.

Wellenreuther was belangrijk voor Willem II in de halve finale tegen AZ. De Duitser blonk uit in de beslissende penaltyserie. Hij stopte maar liefst drie strafschoppen.

Vijf verdedigers

Het lijkt er op dat Willem II met vijf verdedigers begint. Topschutter Alexander Isak begint weer als spits. De Zweed kwam in de winterstop op huurbasis over van Borussia Dortmund. Hij scoorde maar liefst twaalf keer in zijn eerste twaalf wedstrijden in de eredivisie.

Marios Vrousai, Daniel Crowley en Vurnon Anita starten enigszins verrassend op de bank. De bekerfinale tussen Willem II en Ajax begint om 18.00 uur in De Kuip.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Meissner, Peters, Heerkens en Palacios; Dankerlui, Tapia en Llonch; Pavlidis en Isak.

