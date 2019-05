VVD Amsterdam: ‘Geef Ajax-kaarten van gemeentebobo’s aan minima’

Bestuurders van de gemeente Amsterdam moeten de tien stoelen die zij reserveren voor ambtenaren volgende week woensdag afstaan aan Ajacieden met een kleine beurs. Daarvoor pleit VVD-raadslid Claire Martens.

De partij vindt dat de plekken in de Johan Cruijff Arena voor alle Amsterdammers zijn. “Het zou een mooi gebaar zijn, juist vanuit het gemeentebestuur, dat graag sociaal wil zijn voor iedereen”, vindt Martens. “Hoe mooi zou het zijn dat de mensen die hard werken, veel betekenen voor de stad en maar net rondkomen mee kunnen juichen voor Ajax in de Champions League.”

Ajax won dinsdagavond in Londen met 0-1 van Tottenham Hotspur. Volgende week woensdag vindt de return plaats in de Arena. Als Ajax gelijk speelt of wint, staan zij op 1 juni in de finale in Madrid.

‘Kijk in de kroeg’

Martens snapt dat het voorstel misschien niet door iedereen goed ontvangen wordt, maar daar heeft ze een oplossing voor. “Er zijn natuurlijk een hoop bestuurders die daar zelf graag bij willen zijn en dat is logisch, maar ik nodig de burgemeester en wethouders uit om met mij en andere Amsterdammers in de kroeg naar de wedstrijd te komen kijken en hun plekje af te staan aan mensen die nog grote fan zijn, maar geen geld hebben voor zo’n kaartje.”

De bedoeling is dat de kaarten op 8 mei per loting worden verdeeld onder Amsterdamse stadspashouders en inwoners die zich verdienstelijk maken voor de stad, legt Martens uit.