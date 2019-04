Uitzinnige vreugde bij Ajax-fans in Londen na zege op Tottenham

Ajax heeft dinsdagavond opnieuw geschiedenis geschreven met de 0-1 overwinning op Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. Zo’n 3000 Ajax-fans hadden het geluk om de wedstrijd van dichtbij mee te maken vanuit het stadion in Londen.

De ontlading bij hen is na afloop van de wedstrijd dan ook groot. “Hartkloppingen. Tien jaar ouder geworden bij deze wedstrijd, maar we hebben in ieder geval gewonnen”, vertelt een fan.

Volgende week woensdag is de return in de Johan Cruijff ArenA.