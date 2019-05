Uitzinnig en vol Museumplein viert feest met Ajax na behalen 34e landstitel

Op een bomvol Museumplein is Ajax donderdag gehuldigd voor de 34e landstitel. Een uitzinnige menigte verwelkomde de spelers, die rond 16.45 uur op het podium kwamen.

De kampioenen brachten een eerbetoon aan Abdelhak Nouri, wiens vader en broer uit handen van aanvoerder Matthijs de Ligt de beker en schaal kregen.

‘Voor Nouri’

Vanaf het plein scandeerden de supporters “Nouri”. De Ajacieden droegen allemaal het kampioensshirt met het nummer 34, het oude rugnummer van de talentvolle speler, die door hartfalen ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Zijn vader bedankte de fans en zei: “De droom van mijn zoon is uitgekomen”. Hij memoreerde aan de woorden van zijn zoon, die altijd zei: “Wij zijn Ajax, wij zijn de beste”. Daarop zong het plein massaal: “We love you Nouri, we do”.

Bier vangen

Burgemeester Femke Halsema werd tijdens haar korte speech – zoals gebruikelijk – uitgefloten. Ook werd ze bekogeld met blikjes bier. Ajax-directeur Edwin van der Sar en Matthijs de Ligt wisten nog net een en ander op te vangen dat naar het podium werd gegooid.

Het Museumplein in Amsterdam was helemaal vol en werd rond 16.00 uur afgesloten. Volgens de presentator van de huldiging waren er 100.000 supporters op het rood-wit gekleurde plein.

Enkele aanhoudingen

De spelers werden door een uitzinnige menigte onthaald op het podium. Het plein was door de fakkels in rode rook gehuld. Op het podium ontstond een brandje, dat snel was geblust. Volgens de politie is het feest vooralsnog goed verlopen. Wel zijn er aanhoudingen verricht voor onder meer vuurwerkbezit en belediging.

Het was voor het eerst sinds lange tijd dat de Amsterdamse club weer in het centrum van de stad feest kon vieren. Vanwege eerdere ongeregeldheden hadden de huldigingen de afgelopen jaren plaats bij de ArenA. De gemeente had veel veiligheidsmaatregelen getroffen om het evenement in goede banen te leiden. Zo moest iedereen door een toegangspoortje het plein op en werden ze gefouilleerd. Glaswerk, wapens, vuurwerk en lachgas waren verboden. Ook mochten de fans niet meer dan één sixpack bier meenemen. Toch werd nog mee naar binnen gesmokkeld vuurwerk afgestoken.

ANP