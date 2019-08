Slordig Ajax morst punten tegen Vitesse bij eerste wedstrijd van het seizoen

Landskampioen Ajax is de competitie voor het derde jaar op rij met een uitglijder begonnen. Het elftal van Erik ten Hag kwam op bezoek bij Vitesse niet verder dan een gelijkspel: 2-2.

In de twee voorgaande seizoenen voorkwam Heracles Almelo dat Ajax de eredivisie met een zege aftrapte (2-1, 1-1). Door het gelijkspel tegen Vitesse reist Ajax met een vervelend gevoel naar Thessaloniki, waar dinsdag de uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki op het programma staat.

Gemakzuchtig

Ajax speelde slordig in het Gelredome en oogde ook gemakzuchtig. Alsof de spelers van coach Ten Hag dachten dat het, net als vorig seizoen vaak gebeurde, toch wel goed zou komen. Vitesse kwam in de dertiende minuut op voorsprong nadat Bas Nijhuis een nieuwe spelregel had toegepast.

De arbiter legde het spel stil omdat hij de bal onbedoeld van richting had veranderd. Op het moment dat nog enkele spelers van Ajax om uitleg vroegen, gooide Nijhuis de bal richting de speelhelft van Vitesse. Vjatsjeslav Karavajev profiteerde van de verwarring bij de bezoekers en vond Matús Bero, die via het been van de ongelukkige Perr Schuurs raak schoot (1-0).

Problemen

Vitesse kwam in de problemen als het landskampioen het tempo wist op te schroeven. Vooral Donny van de Beek liet dan zien waarom de supporters van Ajax hem dit seizoen liever niet naar Real Madrid zien vertrekken. De middenvelder tekende in de dertigste minuut niet alleen op aangeven van de slordige Hakim Ziyech voor de gelijkmaker, hij verscheen voor rust ook driemaal kansrijk voor doelman Remko Pasveer, zonder te scoren. De keeper van Vitesse kwam ook goed weg toen Daley Blind, spelend op het middenveld, de lat raakte.

Ajax kwam in de 55e minuut ernstiger in de problemen toen Riechedly Bazoer tegen zijn oude club scoorde. Hij ontsnapte aan de aandacht van Razvan Marin, die even later ook nog vrij voor het doel van Vitesse hoog over schoot. Met de ingevallen Quincy Promes, David Neres en Noussair Mazraoui kwam Ajax niet meer verder dan een gelijkmaker van Dusan Tadic (2-2). De onzichtbare Kasper Dolberg stuitte vlak voordat hij werd gewisseld nog op uitstekende keepende Pasveer.

