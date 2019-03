PSV wint pas laat in Venlo, blijft voorsprong houden op Ajax

PSV heeft in de strijd om het kampioenschap in de eredivisie een belangrijke zege behaald. De Eindhovenaren speelden bij VVV-Venlo niet groots, maar hielden wel drie punten aan de wedstrijd over. PSV sloeg, niet voor het eerst dit seizoen, in de slotfase toe.

Hirving Lozano werkte de bal in de 86e minuut achter doelman Lars Unnerstall: 0-1. PSV begint daardoor sowieso als koploper aan het uitduel met Ajax, over twee weken in de Johan Cruijff ArenA.

Gepasseerd

Jorrit Hendrix werd zondag voor het eerst dit seizoen gepasseerd door trainer Mark van Bommel. De middenvelder was tot zondag een vaste waarde bij de Brabanders. Alleen tegen Excelsior deed Hendrix twee weken geleden niet mee, maar dat had te maken met privé-omstandigheden. Verder stond Hendrix in alle eredivisieduels in de basis.

Van Bommel zag de voorbije weken dat tegenstanders steeds beter raad wisten met de manier van voetballen van PSV. De verdedigende middenvelders Hendrix en Pablo Rosario kregen minder tijd en ruimte om op te bouwen. Michal Sadilek, die Hendrix verving, moest zorgen voor meer dynamiek op het middenveld van PSV.

Aanpassingen

De koploper wilde snel zaken doen bij VVV. Doelman Lars Unnerstall, die door PSV is verhuurd aan de Venlonaren, onderscheidde zich in de eerste helft met reddingen op schoten van Angeliño en Steven Bergwijn.

VVV hanteerde vooral de lange bal en probeerde PSV door de lucht, en via snelle omschakelingen, pijn te doen. Net als Unnerstall hield keeper Jeroen Zoet zijn ploeg op de been, kort voor rust bij een inzet van Peter van Ooijen. Mohammed Ihattaren had het lastig in Venlo. De jongeling werd tijdens de rust vervangen voor Donyell Malen. Bergwijn schoof daardoor op naar het centrum, kort achter Luuk de Jong.

Weinig kansen

Het aanvalsspel van PSV werd er niet beter op. Grote kansen bleven uit en VVV begon steeds meer in een stuntje te geloven. Opnieuw bracht de slotfase redding voor PSV. Lozano, veelal onzichtbaar in De Koel, werkte de bal van dichtbij achter Unnerstall.

Denzel Dumfries onderscheidde zich na die treffer nog door de bal voor de doellijn weg te halen.

ANP