PSV en Feyenoord blijven steken op 1-1, Ajax doet goede zaken in Den Haag

In de eerste lentezon van de tweede seizoenshelft won Ajax relatief makkelijk van ADO Den Haag. Omdat nummer één PSV tegen tien spelers van Feyenoord niet verder kwam dan 1-1, komen de Amsterdammers op twee punten van de koppositie.

PSV speelde voor de derde week op rij gelijk. Na puntenverlies in de uitwedstrijden tegen FC Utrecht (2-2) en sc Heerenveen (2-2) ging het nu ook in eigen stadion mis.

Schot van afstand

Nicolai Jørgensen opende in de 70e minuut met een schot van afstand de score voor Feyenoord. De Rotterdammers stonden toen al met een man minder op het veld. Verdediger Sven van Beek kreeg in de 60e minuut rood voor het tegenhouden van de doorgebroken Steven Bergwijn.

Hirving Lozano bracht in de 72e minuut de gelijkmaker op zijn naam. De Mexicaan werkte de bal na een voorzet vanaf links knap binnen.

PSV zette daarna aan, maar het winnende doelpunt bleef uit. PSV verspeelde vorig seizoen, in mei, voor het laatst punten in eigen stadion in de eredivisie.

Twee keer Ziyech

Ajax zegevierde met 5-1 en heeft in 23 competitiewedstrijden nu al 82 keer gescoord. ADO kwam nog wel op voorsprong, maar via Van de Beek, Tadic, twee keer Ziyech en Dolberg uit naar een ruime overwinning.

