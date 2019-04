Politie arresteert Ajax-fans rond ‘entrada’

Een onbekend aantal fans van Ajax is zo’n twee uur voor de thuiswedstrijd tegen Juventus aangehouden. Ze wilden deelnemen aan een zogenoemde entrada, een feestje waarmee supporters van de Amsterdamse club soms belangrijke duels inluiden.

De entrada gaat altijd gepaard met veel gezang en vuurwerk. De politie liet woensdagochtend al via verschillende kanalen weten dat het afsteken van fakkels en vuurwerk verboden was omdat de veiligheid van winkelend publiek en concertbezoekers niet in gevaar mocht worden gebracht.

Bekijk hieronder de livebeelden terug:

LIVE: Supporters zoeken de confrontatie op met de politie Het begint nu pas echt uit de hand te lopen bij de Johan Cruijff ArenA.

Vuurwerk afgestoken

De politie en mobiele eenheid waren met veel man op de been bij de ArenA Boulevard naast de Johan Cruijff ArenA, waar de entrada zou plaatsvinden. Ze fouilleerden fans en hielden ze aan als ze vuurwerk bij zich hadden. De gearresteerde fans lopen het risico op een stadionverbod.

Toen er even later toch vuurwerk werd afgestoken tijdens de entrada, zette de politie een waterkanon en paarden in. Tijdens de ongeregeldheden die toen ontstonden, werden ook supporters aangehouden.