Malieveld toneel van demonstratie Ajaxfans

Supporters van Ajax demonstreren zondag rond het middaguur op het Malieveld in Den Haag. Om 12.15 wordt de wedstrijd ADO – Ajax afgetrapt in het Haagse Cars Jeans Stadion.

De Ajax-aanhangers demonstreren omdat ze daar al jaren niet meer welkom zijn als uitpubliek.

Meerdere ADO supporters zijn aanwezig op #Plein in #DenHaag. De politie is in overleg met hen over wat hun doelen zijn. #adoaja pic.twitter.com/4oL6lVtvp5

— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 24, 2019