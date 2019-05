Kaartjes voor Ajax over? Scoor een half jaar gratis groente en fruit!

Wat doe je als je groot fan bent van Ajax, groenteboer bent, maar géén kaartjes hebt kunnen krijgen voor de wedstrijd tegen Tottenham? Dan loof je een beloning uit! Wie de Edward Kors uit Heemstede aan twee kaarten voor de halve finale kan helpen, krijgt een half jaar lang gratis groente en fruit! En ja, het moeten twee kaarten zijn, want zijn zoontje moet mee.

“Heb je al kaartjes?”

Edward is erg enthousiast over zijn eigen actie: ”Ik sta te trappelen om naar die wedstrijd te gaan! Het kriebelt echt weer, net als in 1995/’96.” Daarmee doelt Edward op de door Ajax gewonnen Champions League-finale in Wenen.

Alleen heeft nog niemand zich gemeld met kaartjes die over zijn. Hij krijgt genoeg klanten die wel kaartjes hebben, maar niemand wil ze afstaan. ”Mijn zoontje appte me vanochtend al even: ‘Pap, heb je al kaartjes?’ Maar helaas moest ik hem teleurstellen: ‘Papa is hard aan het werk, ik doe mijn best!”’

Morgenavond om 21.00 uur hoopt Edward samen met zijn zoontje toch in de Johan Cruijff ArenA te zitten om te kunnen genieten van de wedstrijd. Wie nog kaarten over heeft, kan zich melden in Heemstede. En er een flinke lading groente en fruit aan over te houden!