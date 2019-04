Ajax heeft in de thuiswedstrijd van de kwartfinale in de Champions League geen afstand kunnen nemen van Juventus. Een boeiend voetbalgevecht in de Johan Cruijff ArenA eindigde in een gelijkspel: 1-1.

Cristiano Ronaldo kopte Juventus in de laatste minuut van de eerste helft op voorsprong: 0-1. David Neres maakte in de eerste minuut van de tweede helft gelijk (1-1). Beide ploegen ontmoeten elkaar dinsdag in Turijn voor de return.

Nicolás Tagliafico is er dan niet bij. De Argentijn kreeg een gele kaart en moet een schorsing van een duel uitzitten.

ANP